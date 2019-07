Pensioni, la Cgil lancia l’allarme: i 40enni in pensione a 73 anni

I 40enni di oggi, che hanno iniziato a lavorare dopo il 1996 e che ricadono nel contributivo puro, rischiano di andare in pensione solo a 73 anni. Questo è l’allarme lanciato dalla Cgil, che fa riferimento alla riforma del sistema contributivo puro, entrato in vigore nel 1996, il quale insieme alla riforma Fornero rischia di dare pesanti penalizzazioni a chi ha lavorato part time e salturariamente.

Secondo le stime della Cgil, nel 2035 per andare in pensione con il contributivo puro a 69 anni saranno necessari 20 anni di contributi ed una pensione di importo superiore agli attuali 687 euro.

Per andare a 66 anni, invece, sempre nel 2035 serviranno 20 anni di contributi ed una pensione di minimo 1.282 euro di oggi. Per andare in pensione anticipata serviranno 44 anni di contributi per le donne e 45 anni di contributi per gli uomini.

Per l’esperto di sistema pensionistico della Cgil, Ezio Cigna, le persone più a rischio sono quelle che hanno avuto delle carriere discontinue e part time. Per esempio chi ha iniziato a lavorare a 24 anni nel 1996 con un salario part time di 10mila euro annui, si ritroverà ad avere pensioni di importo troppo basso che lo costringerà a lavorare fino a 73 anni.