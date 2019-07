Pensioni Quota 100, platea ridotta per il 2020. Risparmi fino a 2 miliardi

Anche il prossimo anno la riforma delle pensioni Quota 100, introdotta nella manovra di bilancio 2019, sarà ridotta e produrrà risparmi per circa 2 miliardi di euro. Quest’anno è stata varata una manovra correttiva che ha congelato un miliardo dai fondi stanziati, a fronte di un calo delle richieste rispetto alle previsioni.

La correzione dei conti ha permesso all’Italia di evitare la procedura di infrazione, con conseguenze positive sui mercati ed uno spread ai minimi da maggio 2018. Oltre Quota 100 è stata ridotta anche la riforma del Reddito di cittadinanza, anch’esso con meno domande rispetto al previsto.

I numeri sulla pensione anticipata sono stati inferiori alle attese e questo significa che dal prossimo anno i risparmi per lo Stato saranno raddoppiati, perché si è già deciso di ridurre i fondi per Quota 100 anche per il 2020. Serviranno per poter attuare la flat tax, che la Lega ha già annunciato di voler approvare già da quest’anno, con Quota 41 per tutti che non è chiaro quando sarà in calendario. Intanto per il 2020 è stata prorogata la possibilità di pensionamento anticipato con Opzione Donna.

A riferirlo è l’Ufficio parlamentare di Bilancio, chiamato in audizione al Senato dopo il decreto di Tria per la procedura di infrazione. Un miliardo risparmiato nel 2019, che diventeranno 2,4 miliardi nel 2020, con un totale di circa 215mila pensioni attese, il 29% in meno rispetto agli oltre 300mila che il governo stimava. Il presidente dell’Inps ha evitato di fare stime per il 2020, ma ha confermato il risparmio sul 2019.

Quota 100 male tra gli autonomi ed i lavoratori pubblici

Secondo i dati dell’Inps la misura di pensione anticipata di Quota 100 ha avuto uno scarso successo, rispetto alle stime, sui lavoratori autonomi (-55%) e su i lavoratori pubblici (-54%). In linea con le stime, invece, il numero di domande arrivate dal settore privato: 96mila su un totale di 150mila arrivate dall’inizio dell’anno.