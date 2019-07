Sondaggi elettorali Tecné: vicenda Lega-Russia seria per il 58% degli italiani

Secondo gli ultimi sondaggi elettorali di Tecné, la vicenda dei presunti finanziamenti russi alla Lega è ritenuta seria dal 58% degli italiani. Il sondaggio è stato realizzato questa settimana, nonostante altri istituti abbiano confermato che il caso Russia non ha penalizzato la Lega nei consensi.

Per il 58% degli italiani la vicenda Russia è seria e sarebbe da approfondire, mentre per il 21,3% le notizie sono state fatte uscire appositamente per mettere in difficoltà Salvini. Alta la percentuale di chi non si esprime, al 20,7%.

La vicenda dei presunti fondi russi alla Lega

Vicenda seria, da approfondire 58% Vicenda non di rilievo, utilizzata da avversari per attacco a Salvini 21,3% Non sa 20,7%

La stessa Tecné conferma che a livello di consenso politico questa vicenda non ha visto la Lega subire il contraccolpo, ma, anzi, si mantiene sul 37% circa raggiunto nelle scorse settimane. Leggero aumento per il PD ed il M5S, che si attestano al 23,6% ed il 17,3%. Aumentano gli indecisi/non voto, al 43,6%, una percentuale molto alta, segno che gli elettori hanno ancora dubbi su chi votare.

Sondaggi elettorali Tecné 18 luglio

18 LUG 11 LUG Diff Lega 37 37,1 -0,1 PD 23,6 23,5 +0,1 M5S 17,3 17,2 +0,1 FI 8 7,9 -0,1 FDI 6,6 6,8 -0,2 +Europa 2,4 2,3 +0,1 EV 1,9 2 -0,1 Sinistra 1,5 1,4 +0,1 Altri 1,7 1,8 -0,1 Non Voto 43,6 43,1 +0,5

La fiducia nel governo rimane solida

Secondo le rilevazioni di Tecné la fiducia degli italiani nel governo è salda al 37%, in linea con la settimana precedente. Alta la fiducia nel presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al 58%, in aumento rispetto alla precedente rilevazione. Il consenso politico del governo è in leggero calo al 34,2%, mentre quello delle opposizioni cala al 22,2%.

La fiducia istituzionale

18 luglio 11 luglio Diff Indice fiducia Presidente della Repubblica 58 57 1 Indice fiducia Governo 37 37 = Consenso politico Governo 34,2 34,5 -0,3 Consenso politico opposizione 22,2 22,4 -0,2

Mentre per quanto riguarda le misure economiche adottate dal governo, gli italiani sembrano più spaventati di questo rispetto alla vicenda russa. Per il 30,2% le riforme del governo Conte sono potenzialmente pericolose, mentre per il 24,9% sono state coraggiose ed utili. Una gran parte degli italiani pensa che siano in linea con i governi precedenti, quindi forse avrebbero voluto misure più “forti”.

Le politiche economiche del Governo

Coraggiose ed utili 24,9% In continuità con i governi precedenti 27,6% Potezialmente pericolose 30,2% Non sa 17,3%

Le interviste sono state effettuate tra il 17 e 18 luglio, con un campione di 1.000 persone, rappresentativo della popolazione italiana. Il margine di errore è del 3%.