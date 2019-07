Spagna, vicino il governo di coalizione tra Sanchez e Podemos

Ci sarebbe stato un passo indietro di Pablo Iglesias, leader di Podemos, che rinuncerebbe ad un posto di rilievo nell’esecutivo. In questo modo sarebbe possibile la formazione di un governo di coalizione tra socialisti e indipendenti di sinistra. Negli ultimi sondaggi il partito di Sanchez aveva guadagnato molti punti, arrivando a sfiorare il 40%.

“Non voglio essere la scusa per non veder nascere un governo di sinistra”, ha detto il leader di Podemos, in risposta alle accuse di Sanchez, che nel pomeriggio di ieri aveva dichiarato che il maggior ostacolo alla formazione di una coalizione riguardava la richiesta di Iglesias di un incarico di rilievo nell’esecutivo.

Molte le differenze di vedute tra i due partiti, a partire dalla vicenda catalana e per questo Sanchez non voleva affidare un incarico importante al partito di sinistra, anche perché secondo i sondaggi la differenza tra i due partiti è di quasi 25 punti.

“Vogliamo una presenza di Podemos in linea con i voti ottenuti ad aprile, questo vuol dire che decideremo noi i nomi dei ministri”, ha spiegato Iglesias, ma non è detto che Sanchez accetti, visto che avrebbe voluto delle figure tecniche nei posti di ministero per Podemos. In ogni caso si è riaperto il dialogo tra le due forze, che nelle scorse settimane sembrava interrotto.