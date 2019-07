Terrorismo, allarme a Roma. Un siriano: “Andrò in paradiso”

La Capitale è in stato di allerta per delle frasi intercettate dall’unità anti-terrorismo da una persona siriana, che farebbero pensare ad un attacco suicida. “Domani sarò in paradiso”, avrebbe detto ad un suo amico ed avrebbe fatto scattare l’allarme alla Questura di Roma.

Per gli agenti della polizia la frase intercettata non è da sottovalutare ed al momento non è possibile reperire il siriano, che rimane ricercato. Nella notte sono state fornite le identità del siriano alle volanti della polizia di Roma, chiedendo massima attenzione nella ricerca.

Le tre possibili identità del siriano non sono state rese note, ma avrebbe 30 anni e sarebbe con la barba, come mostrano le immagini in possesso della polizia, scattate a Berlino, dove si trovava alcuni mesi fa.