Varese, auto travolta dal treno: due vittime

Una vettura è stata trasvolta da un treno merci a Castelveccana, in provincia di Varese, venendo distrutta e provocando la morte dei due passeggeri. Stando alle prime informazioni, l’auto è precipitata su via Europa da una strada più in alto, finendo sui binari dove stava arrivando un treno merci a tutta velocità.

L’incidente sarebbe avvenuto alle ore 19, come riportato dagli investigatori che stanno cercando di ricostruire l’accaduto. Le due vittime erano residenti a Mombello, in provincia di Varese.

Il macchinista ha spiegato che non è riuscito a frenare, arrivava ad alta velocità ed ha colpito l’auto. Ora si trova in stato di shock, rimasto ferito insieme ai due colleghi di cabina. Successivamente all’incidente è stata chiusa la linea Luino-Laveno Mombello, per permettere ad agenti e soccorsi di lavorare.