Addio ad Ilaria Occhini, l’attrice aveva 85 anni

È morta l’attrice Ilaria Occhini, compagna da 50 anni dello scrittore Raffaele La Capria, e protagonista al cinema, in televisione ed a teatro. Fece il suo debutto a 19 anni nel film Terza Liceo, per poi ottenere il diploma all’Accademia Nazionale d’arte drammatica a Roma. Il suo debutto in teatro è risalente al 1957, con Impresario delle Smirne, di Carlo Goldoni.

Vinse il Nastro d’argento per la miglior attrice non protagonista con Benvenuti in casa Gori, un film del 1992. Era più conosciuta al pubblico per la sua partecipazione, nel 2005, nella popolare fiction “Provaci ancora prof”, dove ha interpretato il ruolo della madre per quattro stagioni.

Nel 2010 ha vinto il David di Donatello come miglior attrice non protagonista nel film Mine vaganti di Ferzan Ozpetek. Ha ottenuto anche il Nastro d’argento alla carriera.

Impegnata anche in politica, con la candidatura con i Radicali di Marco Pannella, una del 1987 ed una con Emma Bonino alle europee del 2004. Si occupava dei vigneti di famiglia ad Arezzo, in collaborazione con la figlia.