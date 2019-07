Allerta New York: oltre 40 gradi e rischio blackout

Non solo il caldo a creare problemi alla città di New York, che vedrà il picco dalle prossime ore con oltre 40 gradi ed un rischio blackout collegato, a causa del massiccio utilizzo di condizionatori in tutta la città.

Il sindaco Bill De Blasio ha invitato ad impostare la temperatura a 26 gradi e non una inferiore, altrimenti si rischierebbe l’interruzione del servizio elettrico, con la città che finirebbe al buio, come accaduto a Manhattan nei giorni scorsi per un guasto tecnico.

I media americani parlano di 43 gradi percepiti, con non solo la città di New York che è rimasta colpita dall’onda di calore, ma si stimano 200 milioni di cittadini che subiranno le alte temperature. Nella zona della Grande Mela sono stati annullati degli eventi pubblici per il caldo torrido, è una vera e propria emergenza, che si protrarrà anche nei prossimi giorni. Interessata anche una parte del Canada, anche se il picco di temperature colpirà gran parte degli Stati Uniti.

Annullata una commemorazione a Times Square per i 50 anni dallo sbarco sulla Luna, mentre è stato annullato l’OZY Fest a Central Park ed alcune gare di Triathlon.