Alpinista italiano precipitato in Pakistan: è grave. Richiesta spedizione

L’alpinista piemontese Francesco Cassaro, medico di professione, è in gravi condizioni dopo essere precipitato nella giornata di ieri sulle montagne del Pakistan. Secondo quanto riferito dal suo collega, Cala Cimenti, sarebbe precipitato per alcune centinaia di metri mentre scendeva dal Gasherbrum VII.

Le sue condizioni sarebbero gravi ma stazionarie, secondo Cala Cimenti sarebbe ancora “vigile e lucido”, in grado di dare indicazioni ai soccorritori. I due sono a quota 6.300 metri, nel luogo dove è rimasto ferito Cassaro e dove è stato raggiunto da un team di medici.

Le operazioni di soccorso sarebbero in corso, con il coordinamento di Agostino Da Polenza, presidente di EvK2cnr. È stata attivata anche l’ambasciata italiana in Pakistan, mentre la famiglia di Cassaro ha lanciato un appello al ministro degli Esteri, Moavero Milanesi, chiedendo di inviare un elicottero di soccorso.

Dal ministero hanno fatto sapere che sia la Farnesina che l’ambasciata sono in contatto con le Autorità pakistane per chiedere un rapido soccorso. Sono in costante contatto con la famiglia, che ha lanciato un appello per l’invio di una spedizione speciale, visto l’aggravarsi delle condizioni e l’elevata altitudine.

Sembra che il problema sia proprio l’altitudine e che quindi Cassaro dovrà essere portato ad una quota più bassa a piedi, come ha annunciato Cala Cimenti dalla sua pagina Facebook: “Sono arrivati due polacchi ad aiutarci, cammineremo tutta la notte ma porteremo Francesco in salvo”.