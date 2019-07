Autonomia, attacco di Zaia e Fontana al premier Conte

Dopo la presa di posizione del governo e del premier Conte sull’assunzione dei docenti regionali, i governatori di Veneto e Lombardia attaccano il governo, contestando la bozza del testo.

Non è piaciuta la richiesta del M5S e di Conte sulle modifiche al testo sulle autonomie differenziate, chiedendo che l’istruzione potesse rimanere nazionale, al contrario della richiesta leghista.

“Il paese è in mano a cialtroni che per pochi voti soffocano la crescita ed un moltiplicatore come sarebbe l’autonomia per fare una battaglia Nord contro Sud”, queste le parole del governatore della Lombardia, Attilio Fontana, che non va leggero sui giudizi su Conte, a differenza del leader del partito, Matteo Salvini, che si era tenuto a distanza dalle polemiche.

“Mi stupiscono i 5stelle e mi stupisce Conte che sia finito coinvolto in questa cialtronata”, ha aggiunto Attilio Fontana.

Stessa linea per Luca Zaia, governatore del Veneto: “Non fare l’Autonomia significa non dare un senso al governo. Non è pensabile che un tema centrale del contratto e della Lega venga trattato come un ‘progettino’ di nessuna importanza”.

Il premier Conte ha convocato un vertice di governo, con un incontro che dovrà essere fatto entro giovedì, con la disponibilità anche di andare ad incontrare i governatori.