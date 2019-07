Brexit, il ministro Philip Hammond si dimetterà se verrà eletto Boris Johnson

Il cancelliere britannico, Philip Hammond, ha affermato che qualora venisse eletto Boris Johnson primo ministro, si dimetterebbe dal suo ruolo. Questo per le divergenze sul No Deal, che Boris Johnson non ha escluso, mentre Philip Hammond “non potrebbe supportare un’ipotesi di questo tipo”.

Nella giornata di mercoledì Philip Hammond potrebbe consegnare le proprie dimissioni a Theresa May, anticipando gli eventi che porteranno il paese ad un nuovo premier. Secondo Hammond la situazione con l’elezione di Jeremy Hunt sarebbe politicamente anche più complicata, ma per il momento i sondaggi mostrano Johnson in vantaggio.

Boris Johnson ha ripetuto più volte che la data del 31 ottobre sarà quella dell’uscita, “con o senza accordo”. Proprio per questo Philip Hammond ha affermato che non potrebbe far parte del gabinetto del primo ministro senza supportare un’uscita senza accordo il 31 ottobre.

“Farò di tutto per permettere al Parlamento di poter bloccare un No Deal il 31 ottobre, non dovrebbe accadere senza il consenso della Camera dei Comuni”, ha spiegato il cancelliere Hammond, in riferimento anche all’emendamento votato nei giorni scorsi dal Parlamento, per evitare di essere “bypassato” nella decisione sul No Deal.