British Airways sospende i voli per Il Cairo per 7 giorni

British Airways ha sospeso i voli verso Il Cairo per una settimana, a scopo precauzionale dopo l’uscita di un allarme di rischio terrorismo per le tratte verso la capitale egiziana.

A riportarlo è la BBC, che ha spiegato come siano stati cancellati tutti i voli verso Il Cairo, con il primo annuncio che ha colpito i passeggeri della British Airways in partenza sabato sera, che si sono visti annullare il proprio volo, senza possibilità di riprogrammare il viaggio prima di una settimana.

“Abbiamo sospeso i voli verso Il Cairo a scopo precauzionale, in modo da poter fare ulteriori verifiche”, ha detto un portavoce della British Airways. Lufthansa ha fatto lo stesso, cancellando i voli in partenza sabato da Monaco e Francoforte, ma per ora quelli di domenica restano attivi.

Lo stesso ministro degli Esteri del Regno Unito aveva avvertito i propri cittadini in Egitto di un rischio terrorismo alto per quanto riguarda l’aviazione. Al momento non ci sono altre compagnie che hanno adottato le misure di British Airways.