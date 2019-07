Caso Bibbiano, il ministro Bonafede: “Istituisco una squadra speciale”

Il caso Bibbiano ha oramai preso la scena pubblica, con il Movimento 5 Stelle che ha attaccato pesantemente il PD per la vicenda, con il sindaco democratico indagato per falso ed abuso d’ufficio, arrestato e ai domiciliari. Dal Partito Democratico denunciano la condotta del M5S, che, secondo i democratici, ha usato questo evento di cronaca per screditare il partito, ed ha lanciato l’hashtag #M5Sciacalli sui social.

Nel pomeriggio è intervenuto il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, che ha annunciato l’istituzione di una squadra speciale: “Domattina firmerò l’atto con cui si costituirà al Ministero una squadra speciale per la protezione dei bambini – ha dichiarato il ministro – per avere un costante monitoraggio del percorso dei bambini in affido. Tutti gli operatori, onlus comprese, dovranno sentire il fiato sul collo della magistratura“.

Inoltre sarà costruita una banca dati omogenea sugli affidi, come ha spiegato Bonafede. “Quanto accaduto nell’indagine ‘Angeli e Demoni‘ a Bibbiano non deve accadere mai più”, queste le parole del ministro in quota M5S.

La Squadra speciale si confronterà con i ministeri competenti

Secondo il ministro la Squadra speciale sarà una commissione che si confronterà con i ministeri e con il Parlamento, tramite gli appositi luoghi istituzionali. Bonafede cita Jacopo Marzetti, commissario straordinario del Forteto: “Una realtà che sta rinascendo dopo gli orrori del PD, che quando era al governo si era rifiutato di commissariare”.