Inter sconfitta contro lo United, Conte: “C’è molto da lavorare”

Un nuovo bocciato in casa Inter dopo Icardi e Nainggolan, è Ivan Perisic, con Antonio Conte che avrebbe avvertito già la società ed il giocatore potrebbe essere messo a breve sul mercato. Il tecnico non ha messo in discussione l’impegno del giocatore croato, ma ha affermato che le risposte e le sensazioni sul campo non sono positive.

“Non penso abbia le caratteristiche adatte per il gioco che gli richiedo, per il momento può fare bene solo l’attaccante. Ho visto invece bene Dalbert”, queste le parole di Conte, che ha provato Perisic esterno nel suo 3-5-2, con scarsi risultati.

Questa bocciatura mette il giocatore evidentemente sul mercato, visto che fare l’attaccante in quel modulo non è nelle sue corde. In sostanza, pochi i segnali positivi che arrivano dall’International Champions Cup a Singapore, dove l’Inter si trova per la tourneé estiva.

La gara contro il Manchester United è rimasta in equilibrio fino alla metà del secondo tempo, quando il giovane Greenwood ha segnato il gol decisivo con un diagonale di sinistro. “Di positivo ho visto l’impegno e la voglia”, ha spiegato Conte a fine gara.

Lukaku invece ha passato la partita in panchina, sempre più vicino all’Inter, ed è stato visto parlare con Nainggolan e Perisic, venendo salutato anche da Conte, che si è fermato a parlare anche con Pogba. “Non credo sia giusto parlare di un giocatore del Manchester United”, ha chiuso così la questione mercato Conte, in attesa di sviluppi dalle due società.