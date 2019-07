Jova Beach Party: cancellata la data di Albenga a causa della spiaggia

Il tour nelle spiagge di Jovanotti subisce una variazione, con la cancellazione della data di Albenga del Jova Beach Party, prevista per il 27 luglio, a causa dell’erosione della spiaggia rilevato dai tecnici che organizzano gli eventi. Durante i lavori per il posizionamento delle strutture, i tecnici hanno rilevato che il fenomeno dell’erosione delle spiagge che ha colpito la Liguria, si è esteso anche nella zona scelta per il tour ad Albenga.

Secondo i rilievi ortofotografici si nota un’erosione di circa 10-12 metri, che non permette il corretto svolgimento del concerto. La causa potrebbe essere stata il maltempo delle ultime settimane.

L’erosione era già iniziata a novembre, in minima parte, e poi in primavera c’erano stati altri segnali a riguardo, ma evidentemente l’ultima ondata di maltempo ha peggiorato la situazione. La produzione del cantante sta cercando una data alternativa nella zona Nord-ovest in Italia, per sostituire quella ligure cancellata. Tra qualche giorno saranno date comunicazioni in tal senso, altrimenti il rimborso del biglietto sarà possibile dal 29 luglio fino a fine agosto.