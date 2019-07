Migranti, Salvini scrive alla Francia: “Italia non è campo profughi di Bruxelles”

Il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, ha inviato una lettera al collega francese Christophe Castaner, nella quale spiega che “Francia e Germania non possono decidere le politiche migratorie, ignorando le richieste dei paesi più esposti come l’Italia e Malta”.

Matteo Salvini ha cercato di fare chiarezza sull’immigrazione in Europa, chiedendo maggiore cooperazione: “L’Italia non può essere il campo profughi di Bruxelles, Parigi e Berlino. Non è disposta ad accogliere tutti i migranti in arrivo in Europa”.

Dopo l’incontro dei ministri dell’Interno di tutta Europa ad Helsinki, Salvini ha voluto inviare una nuova lettera alla Francia, alla vigilia della riunione organizzata a Parigi ed aperta a tutti i 28 paesi dell’Unione Europea, per cercare una soluzione sul tema degli sbarchi. Salvini non parteciperà all’incontro, inviando dei tecnici del Viminale al tavolo. “L’Italia vuole farsi rispettare”, avrebbe detto il ministro dell’Interno spiegando l’invio della lettera.