No Tav, riparte la protesta in Val Susa: razzi contro la polizia, 20 denunciati

Sono ricominciate le proteste in Valle di Susa, in provincia di Torino, dei No Tav, che si sono scontrati con la polizia, con incendi e lanci di razzi. Complessivamente 20 persone sono state denunciate dalla Digos dopo essere state identificate. La protesta è legata al campeggio No Tav, che ogni fine luglio viene organizzato in Val di Susa.

Gli attivisti dopo essersi organizzati al campo sportivo di Giaglione, si sono spostati verso il cantiere della Tav, dove c’è la cancellata metallica dei lavori. Alcuni manifestanti hanno provato ad entrare dalla porta della cancellata con un tronco di legno. Secondo la Questura sono state lanciate bombe carta, pietre e petardi. Un razzo lanciato ha dato vita ad un incendio nel bosco.

L’inizio degli incidenti era avvenuto già la notte scorsa, quando duecento manifestanti avevano ammassato legna ed altro materiale infiammabile, per poi dargli fuoco. La Digos ha identificato circa 50 persone, appartenenti al centro sociale Askatasuna e del movimento No Tav, poi denunciate per aver violato l’ordinanza della prefettura (zona rossa intorno al cantiere).