Sciopero generale 24 luglio: fermi trasporto pubblico, ferrovie, taxi ed autostrade

Mercoledì prossimo (24 luglio) ci sarà uno sciopero generale dei trasporti in tutti i settori, dalle ferrovie al trasporto pubblico, dai taxi alle autostrade ed il trasporto marittimo. Il 26 luglio sarà la volta del trasporto aereo, come comunicato da tutti i sindacati uniti: Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti.

La motivazione dello sciopero riguarda le proposte da formalizzare al governo: “Rimettiamo in movimento il paese”, per avviare un confronto su trasporti, infrastrutture e per creare una serie di regole che rendano la concorrenza più leale tra le imprese. Poi i temi ambientali e della sicurezza sul lavoro.

Sciopero del 24 luglio

Non tutte le città attiveranno lo sciopero nelle stesse ore, con conseguenti disagi per i cittadini, con ulteriore confusione creata.

Trasporto pubblico locale: Saranno garantite le fasce orarie di garanzia, sia nel trasporto urbano che in quello extraurbano. Per la città di Milano lo sciopero è previsto dalle 18 alle 22; Torino dalle 18 alle 22; Genova dalle 11,30 alle 15,30; Roma dalle 12.30 alle 16.30; Venezia dalle 10 alle 13; Bologna dalle 11 alle 15; Firenze dalle 18 alle 22; Napoli dalle 9 alle 13; Bari dalle 12.30 alle 16.30; Palermo dalle 9.30 alle 13.30.

Sciopero 26 luglio

Il trasporto aereo si fermerà nella giornata di venerdì, per quattro ore, dalle ore 10 alle 14. Non saranno garantiti voli in questa fascia oraria.