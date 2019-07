Caos treni, ritardi fino a quattro ore. Si indaga sulla pista anarchica

La circolazione è parzialmente ripresa tra Firenze e Roma, come comunicato da RFI, ma i ritardi accumulati arrivano fino a quattro ore e l’azienda di trasporti ha fatto sapere che ci saranno ripercussioni anche nei treni del pomeriggio. La polizia indaga sulla pista anarchica, sarebbero state date alle fiamme tre centraline elettriche, con lo scopo probabilmente di ottenere un blocco della circolazione.

Gli inquirenti ipotizzano possa essere legato ad un processo che è in corso a Firenze contro 28 anarchici e si chiude oggi. Il caso più eclatante riguarda un ordigno esplosivo messo la notte di Capodanno 2017 ad una libreria vicina a Casapound, nel quale fu ferito anche un agente della polizia. Già nel 2014 ci fu un tentativo a Rovezzano, fallito, di un blocco della circolazione: i tecnici delle ferrovie riuscirono a spegnere l’incendio in un pozzetto elettrico vicino la galleria di San Donato.

L’allarme era scattato alle cinque di questa mattina, quando un incendio ai cavi della linea elettrica vicino la stazione di Rovezzano, ha bloccato tutta la linea. Secondo quanto rilevato dagli agenti della Digos e della polizia scientifica sul posto, gli attentatori hanno bruciato i fili in due diversi punti e danneggiato due pozzetti per bloccare tutta la circolazione. In totale sono tre i roghi su cui stanno svolgendo le indagini.

Molti treni sono stati cancellati, ma la maggior parte di quelli in partenza la mattina hanno ritardi minimi di due ore, con la circolazione che ancora non è ripresa a pieno ritmo. Questi ritardi andranno ad influire anche con le partenze pomeridiane, mettendole a rischio. In totale sono stati cancellati 25 treni ad Alta Velocità in partenza tra Fs ed Italo.