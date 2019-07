Caso Siri, i Nicastri confermano la tangente: “Gli abbiamo dato 30mila euro”

Due supertestimoni nell’inchiesta di corruzione hanno accusato Armando Siri, ex sottosegretario leghista, revocato dal suo ruolo dal premier Conte, sono Vito Nicastri, “re dell’eolico” e vicino ad ambienti della mafia, ed il figlio Manlio.

I Nicastri hanno iniziato a collaborare da alcune settimane con gli investigatori, l’8 luglio c’è stato un interrogatorio dei magistrati a Roma, durante il quale sarebbero emersi ulteriori dettagli. Vito Nicastri è accusato dai Pm di avere dei legami vicini a Cosa Nostra.

Fino a pochi mesi fa erano soci di una persona vicina a Siri, Francesco Arata, il consulente della Lega per l’energia, e con il quale hanno fatto degli affari. “Gli do 30mila euro – questo emergeva dalle intercettazioni – Siri ci lavora un secondo sull’emendamento e guadagna 30mila euro”, questo dicevano mentre erano intercettati.

Il provvedimento poi non passò per l’opposizione del M5S e la questione finì lì. Ma la promessa di Arata c’era ed è confermata dai Nicastri, questo potrebbe bastare per la condanna per corruzione. “So che Siri ed Arata avevano buoni rapporti – ha detto Manlio Nicastri – c’ero pure io quella sera, Siri non fu pagato ma Arata gli promise 30mila euro per l’approvazione dell’emendamento”.

Conferma anche il padre, Vito Nicastri: “In quel periodo ero in carcere, ma mi venne a trovare mio figlio che mi disse che Arata aveva promesso un regalo a Siri se l’emendamento fosse passato. Arata mi chiede di preparare provviste in contanti”, questa la confessione del “re dell’eolico”, che ha parlato di mazzette da dare in caso di emendamento passato.