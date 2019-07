Cassazione boccia il ricorso, diplomati magistrali fuori dalle graduatorie

La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da 27 persone, tutte in possesso di diploma magistrale ottenuto entro il 2001/2002, mettendoli fuori dalle graduatorie a esaurimento. Secondo la Suprema Corte è legittima la decisione del dicembre 2017 del Consiglio di Stato, a cui i 27 si erano appellati.

Nel 2014 erano state aggiornate le graduatorie da parte del ministero dell’Interno, senza prevedere la possibilità per questi diplomati di essere inseriti. Per la Cassazione non vi fu un “eccesso di potere giurisdizionale” da parte delle toghe amministrative, come venne richiesto con il ricorso.

“Non è ravvisabile alcun superamento dei limiti interni della giurisdizione, da parte del giudice amministrativo, sia nell’insussistenza del diritto dei ricorrenti ad essere inseriti nella terza fascia delle graduatorie, sia all’esame delle eccezioni di decadenza”, queste le parole dei giudici della Cassazione, con cui è stato bocciato il ricorso.

Il riferimento è alla possibilità per le persone in possesso del solo diploma dell’inserimento in seconda fascia, comunque garantita, mentre risulta legittima l’esclusione dalla terza fascia (quella che garantisce l’immissione in ruolo per scorrimento).