Cosa c’è stasera in tv? I Film del 22 luglio 2019

Questa sera alcuni film di fantascienza sulle reti Rai e Mediaset, un telefilm, una nuova puntata di Temptation Island e alcune serie tv già viste su Rai 2.

Amiche da Morire (21.25 Rai 1)

Trama: Gilda, interpretata da Claudia Gerini, si è trasferita nel sud e si è guadagnata da vivere facendo la prostituta. Il suo percorso si incrocia con quello di Olivia (Cristiana Capotondi) e Crocettta (Sabrina Impacciatore), che abitano da tempo in quelle zone. Le tre saranno costrette ad unirsi per mettersi in salvo, ma attireranno i sospetti del commissario di Polizia (Vinicio Marchioni).

(Anno: 2013; Durata: 1h 45m; Cast: Claudia Gerini, Cristiana Capotondi, Sabrina Impacciatore, Vinicio Marchioni, Marina Confalone)

La meccanica delle ombre (21.20 Rai 3)

Trama: Il protagonista Duval è un contabile disoccupato, con problemi di alcol, solitario e meticoloso, ma da tempo senza lavoro. Quando una misteriora organizzazione gli chiede di trascrivere i nastri di alcune intercettazioni telefoniche, l’uomo accetta senza farsi problemi, non immaginando che questa scelta comporterà un totale cambiamento della sua esistenza.

(Anno: 2016; Durata: 1h 35m; Cast: Francois Cluzet, Denis Podalydès, Sami Bouajila, Alba Rohrwacher, Daniel Hanssens)

X-Files – Voglio Crederci (21.15 Rai 4)

Il film realizzato sulla base della nota serie tv di fantascienza degli anni Novanta, che ha riscosso notevole successo al suo lancio.

Trama: Alcune donne spariscono nella zona della Virginia e l’unico elemento di indagine sono dei resti umani che cominciano ad apparire in giro. La polizia non riesce ad indagare e spunta un prete visionario che proverà a seguire una pista che condurrà ad un esperimento medico, che potrebbe essere legato alla scomparsa.

(Anno: 2008; Durata: 1h 45m; Cast: David Duchovny, Gillian Anderson, Amanda Peet, Billy Connolly, Callum Keith Rennie, Mitch Pileggi, Xzibit, Adam Godley)

The Fast and the Furious: Tokyo Drift (21.20 Italia 1)

Trama: Uno studente con la passione per le auto finisce nei guai per una corsa. La madre disperata lo manda in Giappone dal padre, dove incontrerà il campione di corse clandestine, appartenente alla mafia locale.

(Anno: 2006; Durata: 1h 44m; Cast: Lucas Black, Nikki Griffin, Bow Wow, Brian Tee)

Dove vai in vacanza? (21.00 Iris)

Trama: Il film è diviso in tre capitoli. Carlo vorrebbe ristabilire il rapporto con la moglie, approfittando dell’estate, dalla quale si è separato da poco per adulterio. La donna accetta un incontro. Nel secondo capitolo il protagonista è Arturo, coinvolto in un delitto. Nel terzo e più lungo capitolo, Remo è obbligato dai figli a trascorrere una vacanza con la moglie.

(Anno: 1978; Durata: 2h 30m; Cast: Ugo Tognazzi, Paolo Villaggio, Alberto Sordi, Anna Longhi)

L’Impero del Sole (21.20 La7)

Trama: Jim vive nella colonia inglese di Shanghai, vive costruendo aerei giocattolo. Quando nel 1941 il paese viene invaso dai giapponesi, Jim si separa dai genitori e finisce in un campo di concentramento degli invasori. Qui dopo varie vicende riesce a superare le prove di questa esperienza.

(Anno:1987; Durata: 2h 20m; Cast: Christian Bale, John Malkovich, Miranda Richardson, Nigel Havers, Joe Pantoliano)

Agente 007 – Si vive solo due volte (21.35 La8)

Trama: Spectre cattura navicelle spaziali di Usa e Urss. I due paesi si accusano reciprocamente dell’accaduto, lo scopo dell’organizzazione criminale è provocare una Terza Guerra Mondiale. James Bond dovrà penetrare nel vulcano spento dove sono nascosti i banditi.

(Anno: 1967; Durata: 1h 55m; Cast: Sean Connery, Akiko Wakabayashi, Donald Pleasence, Desmond Llewelyn)