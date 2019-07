Di Maio: “Introduciamo il mandato zero per le elezioni locali”

Il leader del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio, con un post su Facebook ha spiegato la nuova regola sul numero dei mandati, che dovrà essere votata su Rousseau. Il “mandato zero” sarà dedicato alle elezioni locali, per i consiglieri comunali che non vengono eletti come sindaci.

Apertura del capo politico del M5S anche alle alleanze con le liste civiche, in “maniera responsabile”, per evitare l’isolamento e dopo le tante sconfitte alle elezioni amministrative. Una strategia che è stata studiata dal flop alle elezioni regionali in Sardegna, e che verrà messa in votazione su Rousseau.

Luigi Di Maio ha parlato e spiegato su Facebook del “mandato zero”: “Abbiamo deciso di introdurre il cosiddetto mandato zero. È un mandato, il primo, che non si conta nella regola dei due mandati. Il mandato zero varrà solo per i consiglieri comunali ed i consiglieri di municipio”, queste le parole del vicepremier.