Franceschini(PD): “Cercare l’accordo con il M5S, condivide i nostri valori”

Nella situazione intricata che sta vivendo il governo, con lo scontro sulle autonomie tra il premier Conte ed i governatori di Veneto e Lombardia, interviene l’esponente del PD, Dario Franceschini, proponendo l’intesa col M5S, per dare un’alternativa a questo governo.

La proposta è stata subito attaccata dall’ala renziana del partito, da sempre contraria ad un’alleanza con il Movimento 5 Stelle, ma per ora il segretario del partito, Nicola Zingaretti, non ha fatto commenti sulla questione: “Il governo è nel caos, si torni a votare”, avrebbe detto il governatore del Lazio nelle ultime interviste.

Per Dario Franceschini il Partito Democratico doveva contrapporsi all’alleanza tra M5S e Lega, per evitare la deriva “a destra” del paese, sostenendo che il M5S condivide dei valori con i democratici. “La strategia dei pop corn è stata uno sbaglio, ha fatto arrivare la Lega al 35%”, avrebbe detto l’esponente PD. “Abbiamo buttato un terzo dell’elettorato del M5S in mano a Salvini, consentendo l’alleanza tra di loro”, queste le parole di Franceschini, che, evidentemente, avrebbe voluto un ruolo di primo piano per il PD e non una passiva opposizione, nonostante la sconfitta del 4 marzo 2018.

Il vicepremier Luigi Di Maio, però, è subito intervenuto rispondendo a Franceschini: “Sostanzialmente diversi, alleanza impossibile”, ha dichiarato ai cronisti che gli chiedevano della possibilità su un accordo con il PD.