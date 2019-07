Il Real vuole Neymar, offerti 90 milioni e Bale

Neymar ha fatto più volte intendere che preferirebbe il Barcellona come destinazione, ma oggi il Mundo Deportivo parla di una super offerta del Real Madrid per portare al Bernabeu il giocatore brasiliano.

Come ha riportato il quotidiano spagnolo è lo stesso Neymar che avrebbe chiesto la cessione ed il PSG per accontentarlo si sarebbe rivolto all’intermediario Pini Zahavi, per trovargli una squadra che possa pagare sia il trasferimento, sia lo stipendio del giocatore. Al Real troverebbe Eden Hazard, per formare un attacco stellare, con il giocatore belga al centro delle critiche per le sue condizioni fisiche nella gara contro il Bayern Monaco.

Tra i club ai quali sarebbe stato offerto ci sarebbe il Real Madrid, che avrebbe risposto con un’offerta interessante per il club francese: 90 milioni di euro più il cartellino di Gareth Bale, oramai ai margini della squadra. Bale è in uscita dal Real Madrid, con Zidane che lo ha apertamente scaricato: “Spero vada via presto, prima è meglio è”, le dure parole del tecnico francese.