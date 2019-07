Luna, oggi il lancio della navicella indiana Chandrayaan 2 – LIVE

L’India ci riprova. Dopo il lancio lunare fermato il 14 luglio, a 50 minuti dalla partenza per un problema al lanciatore, la sonda della missione lunare Chandrayaan 2 verrà lanciata alle ore 11.43 italiane, le 14.43 ora locale.

Se dovesse riuscire a raggiungere la Luna, l’India diventerebbe il quarto paese ad essere andato sulla Luna, dopo Stati Uniti, ex Unione Sovietica e Cina. Il programma prevede l’allunaggio del veicolo lunare per il 7 settembre. Il lancio avverrà nella stazione spaziale indiana di Satish Dhawan Space Centre, a Sriharikota, in Tamil Nadu.

Secondo quanto riferito dai tecnici indiani, l’arrivo sulla Luna è previsto dal Polo Sud, che non è mai stato esplorato in precedenza. Sono oltre 10mila le persone che sono giunte all’alba alla stazione spaziale per assistere in diretta al lancio. I media locali parlano anche di vari riti propiziatori che si sono tenute in vari tempi dell’India.