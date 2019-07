Real Madrid, tifosi preoccupati dalla condizione fisica di Eden Hazard

I tifosi del Real Madrid hanno notato una condizione non ottimale per il neo acquisto Eden Hazard, che è apparso sovrappeso nell’ultima amichevole contro il Bayern Monaco. Rispetto allo stato di forma che aveva al Chelsea, il giocatore belga è apparso avere qualche chilo in più, tornato dalle vacanze non in perfette condizioni.

Per ora la società non ha parlato a riguardo, dopo la sconfitta per 3-1 contro il Bayern Monaco, con Zidane che si è limitato a “salutare” Bale, con dichiarazioni pesanti: “Spero parta presto, meglio se domani”, il quale avrebbe ricevuto un’offerta dalla Cina di 35 milioni di euro a stagione.

Per quanto riguarda Hazard, probabilmente dopo le prime gare ed allenamenti in gruppo dovrebbe riprendere la condizione ottimale, ma i fan non hanno potuto non vedere la differenza rispetto al precedente stato di forma del talento belga.