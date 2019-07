Roberto Formigoni, concessi i domiciliari all’ex governatore

Sono stati concessi i domiciliari a Roberto Fomigoni, l’ex governatore della Lombardia condannato a cinque anni e dieci mesi per corruzione, dopo la richiesta dei legali della scorsa settimana. Formigoni è in carcere da cinque mesi, da febbraio, quando fu condannato in via definitiva.

È stato il Tribunale di Sorveglianza ad emettere la sentenza che concede gli arresti domiciliari a Roberto Formigoni, accogliendo la richiesta degli avvocati Luigi Stortoni e Mario Brusa. L’ex governatore farà il volontario presso un istituto religioso.

“Il giudice ha accolto tutte le nostre richieste – ha dichiarato uno dei suoi legali – riconoscendo che Formigoni non poteva più collaborare sui fatti in cui era imputato. Il giudice ha fatto notare come ci sia stata l’assoluzione per l’associazione a delinquere ed i Pm non avevano nemmeno fatto ricorso”, queste le parole di Luigi Stortoni ai cronisti.

La condanna era legata al caso Maugeri ed al San Raffaele. Il sostituto procuratore generale di Milano, Nicola Balice, aveva dato il suo ok agli arresti domiciliari, considerando che Formigoni è oramai ultrasettantenne.

Non si poteva applicare la nuova legge “spazzacorrotti”, approvata nei mesi scorsi, come hanno spiegato i giudici non è prevista la retroattività e Formigoni era stato condannato prima dell’approvazione finale della legge.