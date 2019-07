Salvini: “Pronti a governare da soli, troppi no”

Durante un comizio il vicepremier leghista, Matteo Salvini, ha rilanciato la crisi di governo, sostenendo che la Lega è pronta a governare da sola, se arriveranno altri “no”. Il riferimento è alla questione delle autonomie, che si è bloccata con lo scontro tra il premier Conte ed i governatori di Lombardia e Veneto.

“Siamo al governo per fare cose importanti, se non ci riusciamo, andremo avanti da soli. Non ci fermeremo – ha dichiarato il leader della Lega – chi in Europa sta con Emmanuel Macron ed Angela Merkel, in Italia non può stare con la Lega”.

Nessun problema con Di Maio, come ha più volte ribadito Matteo Salvini, ma negli ultimi mesi qualcosa è cambiato, ha spiegato il vicepremier: “Non mi spaventano le offese alla mia persona, ma i continui no. O adesso arrivano tanti sì, oppure si torna al voto. La Lega non è attaccata alle poltrone”, queste le parole del ministro dell’Interno, che non esclude le elezioni anticipate.

Sull’autonomia di giocherà, quindi, una partita fondamentale per il proseguo del governo, con Salvini che vuole portarla a termine come avevano indicato i governatori leghisti, con il M5S che si era però opposto, soprattutto sulla questione scolastica, ottenendo la non regionalità dei docenti.