Sondaggi elettorali oggi: la vicenda russa, Bibbiano e Alitalia

Gli ultimi sondaggi elettorali e politici portati avanti da Termometro Politico, hanno sondato le ultime vicende di cronaca e come voterebbero gli italiani oggi. La Lega ancora saldamente primo partito, che non sembra aver subito la vicenda russa, come confermato anche da altri istituti di sondaggi elettorali.

La Lega si conferma primo partito col 37,9%, aumentando anche i consensi dalle ultime settimane, mentre il PD è sostanzialmente stabile al 23,1% ed il M5S si avvicina al 17%, in pericoloso calo rispetto al rialzo delle ultime settimane, grazie anche all’operato di Conte in Europa.

Sondaggi elettorali 18 luglio 2019

Lega 37,9 PD 23,1 M5S 17,1 Fratelli d'Italia 6,8 Forza Italia 6,2 Più Europa 2,1 La Sinistra 1,8 Europa Verde 1,8 Partito Comunista 1,1 Altro 2,1

Per quanto riguarda la storia dei presunti finanziamenti russi alla Lega, con gli audio usciti su Buzzfeed (qui la traduzione integrale in italiano) e la conseguente indagine della Procura, gli italiani ritengono in larga parte (41%) che si tratti di un’azione contro Salvini ed il partito. Gli elettori del PD, invece, ritengono per l’87,1% di essi che sia un pericolo per la democrazia.

La Lega ha cercato di ottenere un finanziamento dalla Russia?

Tutti Lega M5S PD No, non è vero. Sono attacchi per fermare Salvini 41,0% 88,4% 8,1% 0,3% No, non penso. Ma troppi legami tra Lega-Russia 5,4% 2,8% 9,5% 7,5% Si, è vero. Non c'è nulla di male, è sempre accaduto. 5,9% 6,6% 8,1% 1,9% Si, è vero. È un pericolo per la democrazia 38,1% 0,3% 52,7% 87,1% Non so 9,6% 1,9% 21,6% 3,5%

Anche la metà degli elettori del M5S lo considera un pericolo per la demorazia, mentre il 17% circa non pensa sia un problema. Molti elettori del Movimento 5 Stelle non si esprimono sulla vicenda (21,6%).

Per quanto riguarda, invece, un altro fatto di cronaca di cui si è molto parlato negli ultimi giorni, il caso dei bambini di Bibbiano, con il sindaco del PD rimasto coinvolto per falso ed abuso d’ufficio ed attualmente ai domiciliari, qui si invertono i dati. Gli elettori del PD tendono a difendersi, sostenendo che alla vicenda è stata data adeguata copertura mediatica (71,7%), mentre gli elettori di Lega e M5S pensano per oltre il 90% che non sia stato dato abbastanza risalto.

È stato dato abbastanza risalto alla vicenda dei bambini a Bibbiano?

Tutti Lega M5S PD Sì 24,9% 0,8% 5,6% 71,7% No 69,0% 97,8% 91,9% 14,3% Non ne ho sentito parlare 2,6% 0,8% 0,7% 6,5% Non so 3,5% 0,6% 1,8% 7,5%

Su Alitalia, in questi giorni si sta cercando di formare una cordata con Atlantia, gli italiani sono più divisi. Atlantia gestisce anche Autostrade, ed è finita al centro delle polemiche con il M5S per la revoca della concessione, che soprattutto il ministro Danilo Toninelli vorrebbe effettuare.

L'entrata di Atlantia in Alitalia è un baratto per la concessione Autostrade?

Tutti Lega M5S PD Sì 47,9% 44,9% 11,3% 62,2% No 24,2% 20,9% 67,1% 15,4% Non so 27,9% 34,2% 21,6% 22,4%

In questo caso per la metà degli italiani l’entrata di Atlantia in Alitalia è stato un baratto con la concessione di Autostrade, con una maggioranza tra gli elettori del PD (62,2%) ed una minoranza in quelli del M5S (11,3%). Il M5S pensa in larga parte che non sia un baratto (67,1%), mentre sono molti gli elettori che non si esprimono, quasi il 30%.