Trattativa Stato-mafia, Mannino assolto nuovamente in appello

La Corte d’Appello conferma l’assoluzione per Calogero Mannino per i presunti reati legati alla trattativa Stato-mafia. “Assoluzione per non aver commesso il fatto”, confermando la decisione del gup, che già in primo grado aveva rigettato la richiesta di condanna a nove anni formalizzata dai Pm.

Il reato per cui era sotto processo Mannino, ex esponente della DC, era “minaccia a corpo politico dello Stato”. Contattato dai cronisti, Mannino si è detto soddisfatto della sentenza: “Oggi arriva la sentenza che conferma l’assoluzione e le assoluzioni da tutti i processi in cui sono stato trascinato in questi anni”.

Secondo l’accusa, Mannino era il primo anello della trattativa: temendo per la sua incolumità, nel 1992, utilizzando i suoi legami con l’ex capo del Ros, Antonio Subranni, fece pressioni sui carabinieri perché instaurassero un dialogo con i clan. In cambio avrebbe promesso delle norme sul carcere duro.

Il processo sulla trattativa Stato-mafia

L’ex ministro della Democrazia Cristiana si era sempre detto innocente ed aveva legato ogni suo coinvolgimento. Aveva chiesto di essere giudicato con il rito abbreviato. Mentre tra gli altri imputati con il rito ordinario, il boss Leoluca Bagarella ha ottenuto 28 anni di reclusione, Massimo Ciancimino, supertestimone del processo, è stato condannato a 8 anni per calunnia nei confronti dell’ex capo della Polizia, Gianni De Gennaro. Assolto, invece, Nicola Mancino, perché “il fatto non sussiste”. In corso il processo a Totò Riina, morto nel 2017.