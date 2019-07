Ucraina, exit poll danno la vittoria al partito di Zelensky

Si è votato in Ucraina per le elezioni legislative, con gli exit poll che hanno dato la vittoria al partito del presidente Volodymyr Zelensky, denominato “Servo del popolo”, che sarebbe in testa con il 44% dei voti.

Il risultato è in linea con le attese dei sondaggi, che parlavano di un margine dal 42% al 52% per l’ex comico che è diventato presidente ad aprile. Il programma di Zelensky è chiaro: “Ora abbiamo alcune cose da fare, come mettere fine alla guerra, far tornare i nostri prigionieri e sconfiggere la corruzione”, ha spiegato Zelensky dalla sede del suo partito.

La questione Ucraina rimane molto delicata, con l’interferenza russa sempre presente e con il nuovo presidente che non è propriamente un politico di professione, ma una persona che ha saputo incanalare il disagio dei cittadini in un partito, come è accaduto anche in altri paesi europei.