Amanda Knox, raccolta fondi per il matrimonio

Dopo il viaggio in Italia per partecipare ad un incontro sulla Giustizia, Amanda Knox chiede pubblicamente dei soldi per l’organizzazione del suo matrimonio, con una raccolta fondi insieme al fidanzato Christopher Robinson.

“Abbiamo finito gli ultimi soldi con la visita in Italia”, fa sapere la coppia, spiegando la richiesta che stanno facendo pubblicamente. “Non ci aspettavamo di organizzare il matrimonio nello stesso periodo nel quale è arrivato l’invito dall’associazione italiana sulla Giustizia. Per fare quel viaggio in Italia abbiamo finito i fondi per il matrimonio”, queste le parole riportate dal New York Daily News.

Nella pagina web, la coppia chiede fino a 10mila euro di fondi per l’organizzazione “della festa migliore di sempre per la nostra famiglia ed i nostri amici”. Nelle prossime settimane si capirà se riusciranno nel loro obiettivo, con il matrimonio da organizzare probabilmente in Italia.