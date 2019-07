Bibbiano, quattro bambini tornano ai genitori. Alle 15 arriva Salvini

Quattro bambini dei sei coinvolti nell’inchiesta “Angeli e Demoni” torneranno dai propri genitori. Così ha ordinato il Tribunale dei minori di Bologna, che ha tenuto conto di tutti i casi legati all’indagine, ancora in corso. Alle 15 arriverà anche il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, tra le polemiche delle opposizioni, come quella del PD, che giudica il gesto una “passarella”.

La decisione del giudice è precedente agli arresti del 27 giugno, quando sono scattate le misure cautelari per 18 persone, tra cui il sindaco di Bibbiano (PD) Andrea Carletti, dirigenti comunali, e diversi psicoterapeuti delle Onlus coinvolte nell’inchiesta.

Le indagini erano partite proprio dal Tribunale dei minori, che aveva segnalato alcune stranezze nelle pratiche sottoposte ai propri magistrati per gli affidi. Ci sono accertamenti in corso per gli altri casi non finiti nell’inchiesta, con gli affidi che sono al vaglio degli inquirenti.

Il governatore dell’Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, ha annunciato una commissione d’inchiesta regionale, mentre gli ultimi sondaggi su Bibbiano mostrano come gli elettori del PD pensano che ci sia stata notevole copertura mediatica.