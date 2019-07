Boris Johnson è il nuovo leader dei conservatori

Oggi era attesa l’elezione del successore di Theresa May alla leadership del partito Tory, dopo i fallimenti della premier britannica nel far approvare il suo accordo con l’Europa alla Camera dei Comuni. Dopo una fase di selezione parlamentare dei due candidati, Boris Johnson e Jeremy Hunt, gli oltre 160mila iscritti (affluenza 87%) al partito hanno votato il loro leader. Boris Johnson è stato eletto con 92mila voti, mentre Jeremy Hunt ne ha ottenuti 47mila.

Nella giornata di domani la premier Theresa May presenterà le dimissioni alla Regina, come già previsto dalla pianificazione istituzionale, e successivamente Boris Johnson dovrebbe essere eletto come nuovo primo ministro, anche se i numeri alla Camera sono ristretti, vista l’opposizione interna al partito conservatore che non è convinta dal noto brexiteer.

Infatti Boris Johnson ha più volte detto che la data del 31 ottobre non si cambierà e che il Regno Unito uscirà “con o senza accordo”. Questo non è piaciuto al Parlamento, che nei giorni scorsi ha approvato un emendamento per evitare di essere “bypassato” sulla tematica No Deal.

Lo stesso cancelliere Philip Hammond aveva già annunciato le sue dimissioni qualora venisse eletto Boris Johnson come primo ministro. Nelle fasi di campagna elettorale per le elezioni interne Boris Johnson è stato protagonista di diversi eventi mediatici, dalle vicende familiari nella sua abitazione, alla gaffe sulla confezione delle aringhe, oltre al suo avversario Jeremy Hunt, che lo aveva definito “codardo” per il suo “disertare” i dibattiti in tv.