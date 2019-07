Cantone lascia l’Anac: “Concluso un ciclo”

Raffaele Cantone ha lasciato l’Anac dopo cinque anni alla presidenza dell’Anticorruzione, come ha annunciato lui stesso attraverso una lettera inviata tramite il sito della stessa Autorità.

“Un ciclo si è concluso, sento un differente approccio culturale al ruolo dell’Anac – ha specificato Cantone – farò richiesta per rientrare in magistratura, che ho sempre considerato la mia casa”, queste le parole diffuse sul sito dell’Anac, che spiegano i motivi delle dimissioni dell’oramai ex presidente dell’Anticorruzione.

Nella lettera ha spiegato che la magistratura sta vivendo una fase difficile e per questo vuole rientrare per dare il suo contributo: “Questa fase mi impedisce di essere uno spettatore passivo – spiega Cantone – la decisione è stata meditata e sofferta, ma credo sia la giusta decisione in questo particolare momento”.

Il riferimento al cambiamento degli atteggiamenti nei confronti dell’Anac del nuovo governo sono stati pubblicati, non è detto qualche esponente del governo Conte risponda, non essendoci comunque accuse di alcun tipo, se non quella del “differente approccio culturale”.