Conte convoca i sindacati per discutere della riforma del fisco

Si riaccende lo scontro Conte-Salvini, dopo le polemiche della scorsa settimana per l’incontro del leader leghista con le parti sociali al Viminale, cosa che non era piaciuta al premier, il quale avrebbe preferito un tavolo a Palazzo Chigi. Ora è Conte ad aver invitato i sindacati per giovedì prossimo, per discutere della riforma del fisco.

Il tavolo è previsto il 25 luglio alle ore 16 a Palazzo Chigi, con oggetto della discussione la “riforma fiscale”. L’invito è arrivato a Cgil, Cisl e Uil, che erano state attaccate per aver partecipato all’incontro al Viminale con Salvini.

Non solo sindacati, ma anche imprese, artigiani e commercianti. Alle 19, infatti, è previsto l’incontro con altre sigle per discutere della riforma fiscale: Confindustria, Confcommercio, Confesercenti, Casartigiani, Confartigianato, Cna, Confapi, Ance, Confedilizia e Federmanager.

“Per noi la convocazione a Palazzo Chigi è un fatto positivo – ha detto il segretario della Cgil, Maurizio Landini – l’avvio di un confronto è frutto anche delle politiche delle tre maggiori sigle sindacali. Il nostro obiettivo sarà quello di instaurare una discussione che parta dai bisogni dei giovani, dei lavoratori e dei pensionati, in vista della prossima legge di Bilancio”.