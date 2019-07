Di Maio: “Autonomia si farà, sono cambiati i toni”

Annuncio a sorpresa di Luigi Di Maio, dopo gli scontri dei giorni scorsi tra il premier Conte ed i governatori di Veneto e Lombardia, che conferma il sostegno del M5S alla riforma. Decisivi il cambiamento dei toni sulla vicenda, ha affermato il ministro, oltre alla rinuncia, della Lega, dei docenti su base regionale, come aveva chiesto il M5S.

“Per me l’autonomia si farà, dopo che è stato messo fuori dal testo l’assunzione regionale dei docenti, ma in generale si farà. Ho visto un cambiamento nei toni dei governatori Zaia e Fontana, c’è la volontà al dialogo”, ha detto Luigi Di Maio, che si trova al Giffoni Film Festival.

Il ministro dello Sviluppo Economico ha assicurato che l’autonomia si farà senza danneggiare il Sud e garantendo l’unità del Paese. “Spero che nei prossimi giorni si possa iniziare un dialogo anche con le Regioni del Sud, il Paese non si deve disgregare”, ha spiegato il vicepremier.

Oggi il vertice con Conte e mercoledì l’audizione

Il vertice si terrà oggi, in una riunione di governo con il premier Conte, che era prevista per ieri a Palazzo Chigi, con all’ordine del giorno le autonomie. Evidentemente si è preferito attendere per avere un quadro più preciso della situazione.

Mercoledì alle 8.30 si terrà l’audizione del Ministro dell’Economia, Giovanni Tria, alla Commissione parlamentare per le questioni regionali. In questo caso si toccherà anche il tema economico legato alla riforma delle autonomie, con il ministro Tria che dovrà spiegare nel dettagli come si intende procedere.