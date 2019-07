Il FMI taglia le stime di crescita globale. In Italia +0,1% nel 2019

Il FMI ha tagliato le stime di crescita per quest’anno ed il prossimo a livello globale, a causa della guerra commerciale, della Brexit e gli scontri geopolitici in Iran, che potrebbero far innalzare il costo dell’energia.

“La crescita globale resta modesta”, queste le parole del FMI che ha abbassato le stime di crescita dello 0,1 per il 2019 e 2020. Un’economia in leggero calo nelle stime, con una previsione del 3,2% per il 2019 e 3,5% per il 2020. Rispetto al rapporto di aprile c’è stato un calo dello 0,1%, anche se, secondo i tecnici del FMI, “i rischi sono orientati verso il basso”, ma “in aumento rispetto ad aprile”.

Il “rimbalzo” che si attendeva nel 2020, cioè una crescita netta rispetto all’anno precedente è diventato “incerto”, a causa della guerra commerciale con i dazi, con la Brexit da attuare (oggi l’elezione di Boris Johnson), gli scontri con l’Iran per le sanzioni e le petroliere.

Crescono le economie solide

Le stime di crescita per le economie più solide sono comunque in trend positivo, con un miglioramento dello 0,1 da aprile. È prevista una crescita del 1,9% nel 2019 e dell’1,7% nel 2020. Gli Stati Uniti potrebbero vedere crescere la loro economia del 2,6% quest’anno, mentre per l’Europa la Germania è data al ribasso allo 0,7%, per la Francia 1,3% e per l’Italia 0,1%.

Al ribasso i paesi in via di sviluppo

Un tagli più corposo nelle stime per i paesi emergenti, con una crescita del 4,1% per il 2019 e del 4,7% per il 2020, perdendo, rispettivamente, lo 0,3% e lo 0,1% dalle stime di aprile. Per la Cina è prevista una crescita del 6,2% in entrambi gli anni, in leggera flessione.