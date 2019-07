Libia, sequestrato peschereccio italiano. Moavero: “Urge rapido rilascio”

Il peschereccio italiano “Tramontana” è stato sequestrato a largo della Libia, da una motovedetta libica al golfo del Sirte. A darne l’annuncio è stata la Farnesina, che collabora con il ministro degli Esteri, Enzo Moavero Milanese e l’ambasciatore italiano, Giuseppe Buccino.

Le indicazioni dalla Farnesina sono quelle di agire prontamente per ottenere un rapido rilascio dei membri dell’equipaggio e della barca, la quale è stata costretta a dirigersi verso il porto di Misurata.

Secondo la Farnesina il sequestro sarebbe avvenuto in merito ad attività di pesca, in acque considerate ad alto rischio e dunque sconsigliate dal Comitato Interministeriale per la Sicurezza dei Trasporti e delle Infrastrutture. Nelle prossime ore si avranno maggiori dettagli sulle motivazioni del sequestro, che per ora è seguito dalla Farnesina.