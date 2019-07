Migranti, Macron attacca Salvini: “Sbarchi nel porto più vicino”

Si teneva a Parigi l’incontro informale sulla situazione degli sbarchi con i 28 paesi europei, al quale Salvini non ha partecipato, inviando i tecnici del Viminale. Salvini era atteso all’incontro, visto l’interesse in prima linea dell’Italia ed i partecipanti non hanno mancato di farlo notare.

È stato firmato un accordo tra 14 paesi Ue per un “meccanismo di solidarietà” e disporre di una quota per le persone salvate in mare. Non c’è l’Italia tra questi paesi, presente al vertice solo con tecnici senza potere di firma.

“Dobbiamo rispettare le regole umanitarie e del diritto marittimo. Quando una nave lascia la Libia e si trova in acque internazionali, deve trovare rifugio nel porto più vicino. Non si possono far correre pericoli a donne e uomini”, ha detto Macron, impegnandosi per non far crescere i populismi.

“Mi dispiace che qualcuno abbia deciso di non intervenire, l’unico modo per ottenere risultati è la cooperazione”, questo il riferimento di Macron a Salvini, senza nominarlo, ma con la notizia che è arrivata in Italia, a cui ha risposto prontamente il ministro dell’Interno: “La riunione organizzata a Parigi sui migranti è stata un errore di forma. L’Italia ha rialzato la testa, non prende ordini, se Macron vuole discutere di migranti, venga pure a Roma”.