Milan, è fatta per Correa: operazione da 40 milioni

Un nuovo rinforzo per la squadra di Giampaolo, si tratta di Angel Correa, attaccante argentino dell’Atletico Madrid, che si avvicina al Milan grazie alla mediazione di Zvonimir Boban, andato a Madrid dopo la vendita di André Silva. L’operazione è da 40 milioni di euro più dieci di bonus ed una parte variabile di 7 milioni. In totale quasi 60 milioni potenziali.

L’arrivo a Milano dell’attaccante argentino è atteso a breve, nelle prossime ore dovrebbe arrivare il ds dell’Atletico Madrid, Andrea Berta, per definire gli ultimi dettagli. Nella trattativa ha pesato la vendita di André Silva al Monaco per 30 milioni di euro, che saranno reinvestiti in Correa.

L’intesa con il giocatore ci sarebbe già, Giampaolo potrebbbe affiancarlo a Piatek, oramai fisso titolare della nuova squadra. Correa è ancora tra i convocati dell’Atletico per la tournée negli Usa, ma non dovrebbe essere rilevante. Ha avuto un ruolo anche Jorge Mendes, attivo sul mercato anche per il club inglese del Wolverhampton, interessato a Patrick Cutrone.