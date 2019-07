Salvini a Bibbiano: “Tutti i bambini devono tornare a casa. Presto una commissione d’inchiesta”

Il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, si è recato a Bibbiano, comune al centro delle vicende mediatiche per l’indagine sugli affidi dei bambini, che ha coinvolto anche il sindaco del PD, oggi ai domiciliari.

In un comizio tenuto a Bibbiano, iniziato alle ore 15 come annunciato, Salvini si è detto soddisfatto del ritorno a casa di quattro bambini su sei, dai loro genitori: “Non avrò pace finché tutti i bambini non saranno tornati a casa. Chi ha sbagliato deve pagare doppio”.

Nell’occasione ha annunciato anche l’avvio di una commissione d’inchiesta: “Entro la pausa di agosto, verrà approvata al Senato una commissione d’inchiesta sulle case famiglia”, ha detto Salvini, in linea con le parole del ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, che aveva anticipato una misura simile nei giorni scorsi.

“Ci sono circa 10mila bambini in Emilia-Romagna che sono affidati ogni anno a nuovi genitori. È un numero che non esiste, su questi 10mila bambini andremo fino in fondo”, ha dichiarato il vicepremier leghista.