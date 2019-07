Venezuela, nuovo blackout, paese al buio. Il governo: “È stato un attacco”

Un nuovo blackout ha messo al buio il Venezuela, colpendo il 94% delle infrastrutture del paese, quindi di notevole entità. Nel governo parlano di attacco elettromagnetico, che avrebbe messo in crisi le fonti di energia idroelettrica, ma sono in corso accertamenti per capire la causa del guasto. Le opposizioni ne approfittano per criticare nuovamente il governo Maduro. L’interruzione è iniziata a Caracas alle ore 22.41 della sera, mettendo di fatto il paese al buio.

Il Ministro: “È stato un attacco elettromagnetico”

Il Ministro delle Comunicazione, Jorge Rodriguez, ha parlato alla tv pubblica spiegando il problema avuto e dichiarando che il sistema elettrico sarebbe tornato in funzione “il prima possibile”. Spazio anche alle polemiche: “Dai primi accertamenti risulta essere stato un attacco elettromagnetico, per danneggiare la produzione di energia idroelettrica”.

Nuovo scontro Maduro-Guaidò

Il presidente Maduro è sulla stessa linea del ministro Rodriguez, parlando di “attacco criminale”, mentre Guaidò sottolinea nuovamente come il governo sia responsabile della distruzione del paese.

“Il fallimento è evidente, hanno distrutto il sistema elettrico e non ci sono soluzione – ha dichiarato via Twitter il presidente dell’Assemblea nazionale, Juan Guaidò – tentano di nascondere la tragedia”, queste le parole del presidente autoproclamato ad interim del Venezuela.

I blackout vanno avanti da mesi ed il governo non è riuscito a risolvere il problema, causando ulteriori prolemi ad un paese già allo stremo.