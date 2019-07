Bolzano, auto in scarpata: due morti

Due morti e due feriti per un incidente avvenuto ieri sera in Val Ridanna, con un’auto che è finita in una scarpata. All’interno c’erano quattro giovani donne che stavano tornando a valle attraversando una strada forestale e non asfaltata, dopo il loro turno di lavoro alla malga Aglsbodenalm.

Non sono ancora note le cause dell’incidente, un guasto tecnico all’auto od una svista, che le ha fatte precipitare per centinaia di metri dopo essere uscita di strada.

L’intervento dei soccorsi non è stato facile, a causa della posizione dove l’auto si era fermata dopo la caduta. Sono stati utilizzati anche due elicotteri, per mettere in salvo le due donne ancora vive, mentre due ragazze, di 17 e 19 anni, sono morte sul colpo. Nella zona della Val Ridanna la notizia ha causato grande agitazione.