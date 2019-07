Caldo africano, bollino rosso in cinque città

Oggi l’allerta per l’anticiclone africano è in cinque città italiane, mentre domani saranno 13 le città da bollino rosso. Temperature record ma non alte quando un mese fa, quando si raggiunsero i 43 gradi in molte zone. Allerta alta soprattutto in Toscana e Firenze, dove si segnalano i picchi di temperatura più alti.

Bollino rosso per Bolzano, Brescia, Firenze, Perugia e Torino, mentre nella giornata di giovedì l’allerta si estenderà anche a Bologna, Frosinone, Roma, Genova, Pescara, Rieti, Trieste e Verona. Nel weekend si prevede il primo esodo per le vacanze, con piogge e temporali che arriveranno nell’Italia Centro-Nord, con conseguente calo delle temperature.

Il maltempo arriverà ad Ovest nella giornata di venerdì e continuerà sabato nella zona delle Prealpi e sulle pianure, portando via l’afa e l’anticiclone africano.

In Europa allerta soprattutto in Francia, con allerta arancione in oltre 80 dipartimenti, con Bordeaux che ha registrato il suo picco di 41,1 gradi. Allerte anche in Belgio, Olanda e Spagna.