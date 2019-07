ICC, Bayern-Milan 1-0, prima sconfitta per Giampaolo

Non un buon inizio per il Milan di Giampaolo all’International Champions Cup, con la sconfitta per 1-0 nei confronti del Bayern, che ha risolto la gara con il gol di Goretzka a fine primo tempo. Si aggiunge un’altra brutta notizia: è saltato il trasferimento da 30 milioni di André Silva al Monaco per 30 milioni, mettendo a rischio l’arrivo di Angel Correa.

C’è stato l’esordio di Daniel Maldini, il figlio di Paolo, che ha preso parte alla gara da titolare, mentre il neo acquisto Theo Hernandez, arrivato dal Real Madrid, si è fatto male alla caviglia destra ed ha dovuto lasciare il campo.

Inedita difesa per il Milan, con Gabbia e Strinic, mentre in attacco il tecnico Giampaolo si affida a Piatek e Castillejo. Il trequartista si chiama Maldini ed ha la maglia numero 98, nato l’11 ottobre 2001, quando ad allenare il Milan c’era Carlo Ancelotti.

Il Bayern ha potuto contare su più titolari a disposizione, ma il Milan aveva iniziato bene la gara. Con l’avanzare della partita aumentano le occasioni per i tedeschi, che sbloccano al 45esimo, nel recupero del primo tempo con Goretzka. Nel secondo tempo il Milan fatica a creare gioco e la gara finisce 1-0 per il Bayen Monaco.