Napoli, magazzino giocattoli in fiamme: 100 persone in strada

Un magazzino di giocattoli è andato a fuoco a Napoli, quello della nota ditta Gerardi & Fortuna, con una persona che risulta intossicata e circa cento persone che sono fuggite dagli edifici. Sono state coinvolte dalle fiamme anche due palazzine adiacenti.

I Vigili del fuoco sono al lavoro per spegnere l’incendio, che presumibilmente ha distrutto tutto il materiale dell’azienda, con un forte impatto economico che potrebbe avere la nota ditta di giocattoli. L’incendio è avvenuto in via Caduti di Nassiriya, vicino la caserma dei Carabinieri.

Secondo quanto riferito dalle forze dell’ordine giunte sul posto, le cause del rogo sarebbero state accidentali. Si esclude la pista dolosa. Inoltre nella zona dell’incendio è saltata l’energia elettrica ed i carabinieri stanno evacuando persone anche dai palazzi circostanti, in totale ci sarebbero oltre cento persone in strada.

Il fumo che esce dal magazzino è visibile a chilometri di distanza, con l’odore acre emanato dalle fiamme che risulta molto forte. Sul posto sono presenti molti mezzi dei Vigili del fuoco, che non sono riusciti ad estinguere le fiamme prima che colpissero le palazzine adiacenti.