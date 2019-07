Oggi Juventus-Inter, orari e dove vederla in tv e streaming

Oggi si giocherà la seconda partita dell’International Champions Cup per le due squadre italiane, che si affronteranno alle ore 13.30 all’Olympic Sports Center di Nanchino, in Cina, dove si sta svolgendo questa fase della tournée.

Per la Juventus di Maurizio Sarri la gara servirà per cancellare la sconfitta contro il Tottenham per 3-2 pochi giorni fa, con il gol da centrocampo di Harry Kane, mentre per la nuova Inter di Antonio Conte sarà utile per capire come schierare i titolari, con molti giocatori in uscita e bocciati dal tecnico, ultimo fra tutti Ivan Perisic.

Per l’Inter è la terza amichevole estiva, dopo quella giocata in Svizzera contro il Lugano e la gara persa contro il Manchester United per 1-0. Entrambe le squadre sono all’inizio della preparazione, con nuovi tecnici rispetto alla passata stagione, sarà quindi un buon test, rispetto a quelli con le squadre inglesi, che sono avanti di condizione, per l’inizio della Premier League alle porte.

Juventus-Inter in diretta tv alle 13.30

Sarà possibile seguire la gara tra Juventus ed Inter su Sportitalia, canale 60 DTT, od anche in streaming dal sito ufficiale di Sportitalia a questo indirizzo. Chi ha una Smart TV, potrà seguire la gara in HD sfruttando la piattaforma europea HBBTV di Sportitalia.