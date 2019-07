Pensioni 2019, Elsa Fornero: “Usare risorse per buchi contributivi”

Le ultime novità sulle pensioni arrivano da Elsa Fornero, che ha rilasciato un’intervista sulle reti Rai, parlando di contributi e future generazioni. La professoressa ha parlato di una necessaria riforma sulle pensioni per le generazioni future, altrimenti il rischio che non prendano un assegno soddisfacente è alto.

L’allarme di Elsa Fornero è partito da uno studio della Cgil, che ha evidenziato come i giovani di oggi rischiano di andare in pensione a 73 anni, con le modalità contributive attuali. Il nodo della questione è il passaggio dal retributivo al contributivo, in atto dal 1996, che renderà più difficile per i giovani ottenere delle buone pensioni lasciando il lavoro prima dei 69 anni.

Tra i problemi presentati alla prof. Fornero c’è anche una sua norma, che rende ancora più complicato il futuro delle pensioni dei giovani. Nel dettaglio una parte della riforma pensioni della Fornero legava l’età del pensionamento al valore effettivo della pensione, costringendo, di fatto, la persona a lavorare di più per avere un assegno “congruo” alle proprie aspettative.

La Fornero ha voluto rispondere a queste critiche che sono state portate dai presentatori Rai di UnoMattina, con una corposa premessa: “Il lavoro è la chiave, se non si offre un buon lavoro ad una persona e finisce precaria e mal pagata, difficilmente potrà avere una buona pensione. Se avrà una buona pensione sarà solo per motivi di riforme assistenziali”, ha spiegato la Fornero, entrando poi nel dettaglio di come risolverebbe la questione.

“Il sistema contributivo fu elogiato quando entrò in vigore, ma per funzionare bene il lavoratore deve avere una vita lavorativa normale, per chi è precario e mal pagato, invece, servono misure di supporto per coprire i buchi di contributi, non con contributi sociali, ma con un abbassamento delle tasse sui redditi, che permetterebbe di aumentare i contributi”, questa la posizione della Fornero sul tema, aggiungendo che servono delle risorse per coprire i contributi non versati nel periodo di disoccupazione, che andrà ad influire sull’assegno finale.

La professoressa Fornero ha comunque confermato che rifarebbe quella riforma: “Se le circostanze si ripresentassero, la dovrei fare”, sottolineando come il periodo in cui intervenne era diverso da quello attuale, con maggiori rischi sull’economia italiana.